Oggi, mercoledì 18 febbraio, l’Italia scende in campo contro il Canada nel curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La partita si svolge alle 14:00 e si gioca al Palazzetto dello Sport di Cortina. La squadra italiana cerca una vittoria importante per avvicinarsi alle prime posizioni del torneo. La sfida sarà trasmessa in diretta su Raisport e disponibile anche in streaming su piattaforma ufficiale.

Oggi mercoledì 18 febbraio l’Italia affronterà il Canada in una fondamentale partita del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Gli azzurri scenderanno sul ghiaccio alle ore 14.05 per affrontare Jacobs e compagni: una vittoria permetterebbe a Joel Retornaz e compagni di avvicinarsi sensibilmente alla qualificazione alle semifinali, mentre una sconfitta costringerebbe a giocarsi il tutto per tutto nel match di giovedì contro la Svizzera. Il quartetto tricolore è reduce dalla bella affermazione contro gli USA, si è issato al terzo posto in classifica a quota quattro vittorie ed è in piena lotta con la Norvegia (4-3), la Gran Bretagna (4-4), gli USA (4-4) e la Germania (3-5) per gli ultimi due pass per la fase a eliminazione diretta, a cui sono già ammesse la Svizzera e proprio il Canada. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora gioca l’Italia oggi nel curling, Olimpiadi 2026: programma 18 febbraio, avversarie, tv, streaming

