A che ora gioca l’Italia oggi nel curling misto Olimpiadi 2026 | programma 5 febbraio avversarie tv streaming

Oggi l’Italia debutta nel curling misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo il riposo di ieri sera, la squadra italiana scende sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo per la prima partita. L’orario di inizio non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma si aspettano aggiornamenti nelle prossime ore. La tv e lo streaming trasmetteranno in diretta l’evento, che segna l’inizio ufficiale della partecipazione italiana nel torneo.

Oggi giovedì 5 febbraio si entra nel vivo del torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e l’Italia farà il proprio debutto: dopo essere rimasto a riposo in occasione della prima giornata disputata ieri sera, il binomio tricolore si presenterà sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo per incominciare la propria avventura a cinque cerchi. Sarà il primo torneo di questo sport, a precedere gli eventi di genere che saranno protagonisti nel corso delle due settimane. Stefania Constantini e Amos Mosaner (che domani sarà uno dei portabandiera durante la Cerimonia d’Apertura) si presenteranno all’appuntamento da Campioni Olimpici di Pechino 2022 e da Campioni del Mondo in carica, con il chiaro obiettivo di andare a caccia di una medaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina si svolge la prima giornata del torneo di doppio misto di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

#Milano-Cortina 2026 || Domani, 5 febbraio, il curling entra nel vivo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

