Oggi, venerdì 6 febbraio, l’Italia scende in campo nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La squadra italiana affronta le avversarie in una gara che si gioca nel pomeriggio, con inizio programmato nel primo pomeriggio. La partita sarà trasmessa in diretta tv e anche in streaming. Intanto, ancora nessuna ufficiale sulla Cerimonia d’Apertura, che si svolgerà questa sera alle 20.

Oggi venerdì 6 febbraio prosegue il torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la Cerimonia d’Apertura dei Giochi deve ancora svolgersi (l’appuntamento è per stasera alle ore 20.00) e siamo già alla terza giornata della competizione in corso di svolgimento sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. Dopo aver affrontato Corea del Sud e Canada, l’Italia tornerà in scena per un doppio impegno assolutamente da non perdere. Stefania Constantini e Amos Mosaner (che in serata sarà uno dei portabandiera dell’Italia durante la Cerimonia d’Apertura) giocheranno due incontri di fondamentale importanza per la qualificazione alle semifinali, a cui accederanno soltanto le prime quattro classificate della fase a girone unico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora gioca l’Italia oggi nel curling misto, Olimpiadi 2026: programma 6 febbraio, avversarie, tv, streaming

