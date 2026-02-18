A Castelferretti un Carnevale esplosivo
A Castelferretti, il Carnevale è tornato con grande entusiasmo, attirando molte famiglie che hanno riempito piazza della Libertà ieri pomeriggio. La festa ha portato giochi come quelli di un luna park, spettacoli di magia e anche un mini bowling, regalando momenti di allegria ai bambini del quartiere. La giornata ha visto un’ampia partecipazione e un’atmosfera vivace.
Giochi divertenti come in un luna park a cielo aperto, numeri di illusionismo e anche un bowling in miniatura ad accogliere i tanti bambini di Castelferretti che, ieri pomeriggio, hanno affollato piazza della Libertà per l’atteso ritorno del Carnevale della frazione. Una festa avviata ormai sessant’anni fa, ma che è stata appunto riproposta quest’anno dopo il periodo di interruzione sotto la pandemia. Entusiasmo, maschere e colori hanno riempito il paese. Non è mancata la musica della banda, ma anche l’intrattenimento di Dj Flowers, che ha persino riprodotto una canzone scritta apposta per il Carnevale castelfrettese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Castelferretti, torna il "Carnevale in piazza"Questa mattina a Castelferretti si sono riaccese le luci sul Carnevale.
"Città di Carnevale", Castelferretti in festaSabato, nella frazione di Castelferretti, si è acceso il carnevale perché le strade si sono riempite di colori e allegria.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Conto alla rovescia per il doppio appuntamento con il Carnevale a Castelferretti e Falconara; Città di Carnevale, Castelferretti in festa; Carnevale / Castelferretti si maschera oggi, sabato appuntamento a Falconara; A Castelferretti un Carnevale esplosivo.
A Castelferretti torna il Carnevale in piazza, sabato grande festa con i The Breakfast ClubDi Gianluca Fenucci Conto alla rovescia per il Carnevale in piazza di Castelferretti, che domani, 17 febbraio, in occasione del Martedì Grasso, animerà piazza della Libertà con un pomeriggio di alle ... youtvrs.it
Città di Carnevale, Castelferretti in festaIn piazza della Libertà un pomeriggio di allegria e divertimento dedicato soprattutto ai più piccoli. msn.com
A Castelferretti torna il Carnevale in piazza | Cronache Ancona x.com
Carnevale a Castelferretti An. Supermercato Coal bixio 5 b Falconara AN facebook