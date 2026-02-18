A Castelferretti, il Carnevale è tornato con grande entusiasmo, attirando molte famiglie che hanno riempito piazza della Libertà ieri pomeriggio. La festa ha portato giochi come quelli di un luna park, spettacoli di magia e anche un mini bowling, regalando momenti di allegria ai bambini del quartiere. La giornata ha visto un’ampia partecipazione e un’atmosfera vivace.

Giochi divertenti come in un luna park a cielo aperto, numeri di illusionismo e anche un bowling in miniatura ad accogliere i tanti bambini di Castelferretti che, ieri pomeriggio, hanno affollato piazza della Libertà per l’atteso ritorno del Carnevale della frazione. Una festa avviata ormai sessant’anni fa, ma che è stata appunto riproposta quest’anno dopo il periodo di interruzione sotto la pandemia. Entusiasmo, maschere e colori hanno riempito il paese. Non è mancata la musica della banda, ma anche l’intrattenimento di Dj Flowers, che ha persino riprodotto una canzone scritta apposta per il Carnevale castelfrettese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Castelferretti un Carnevale "esplosivo"

Castelferretti, torna il "Carnevale in piazza"Questa mattina a Castelferretti si sono riaccese le luci sul Carnevale.

"Città di Carnevale", Castelferretti in festaSabato, nella frazione di Castelferretti, si è acceso il carnevale perché le strade si sono riempite di colori e allegria.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.