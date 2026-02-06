Castelferretti torna il Carnevale in piazza

Questa mattina a Castelferretti si sono riaccese le luci sul Carnevale. Dopo tanti anni, il paese si prepara a tornare a vivere l’atmosfera di festa con un pomeriggio di allegria e divertimento, soprattutto per i bambini. L’evento si svolgerà martedì 17 febbraio, il giorno di Martedì grasso, e coinvolgerà tante famiglie pronte a riscoprire le tradizioni e i colori di questa festa.

Dopo anni Castelferretti si prepara a festeggiare il Carnevale con un pomeriggio, quello di Martedì grasso, il 17, di allegria e divertimento dedicato soprattutto ai più piccoli. "Il Comune di Falconara ha concesso con convinzione la propria collaborazione a questa iniziativa – dichiara il vicesindaco e assessore alla Cultura e al Turismo Marco Giacanella – perché crediamo fortemente nel valore del Carnevale come momento di socialità, condivisione e partecipazione, soprattutto per i più piccoli. Dopo gli anni difficili della pandemia, sostenere il ritorno di una tradizione storica come il Carnevale in piazza a Castelferretti significa rafforzare il senso di comunità e ridare centralità agli spazi pubblici come luoghi di incontro e di festa.

