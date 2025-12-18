La Corrida di San Geminiano ritorna e diventa solidale Iscrizioni online

La Corrida di San Geminiano torna a Modena, un evento che unisce tradizione, innovazione e solidarietà. La cinquantaduesima edizione promette emozioni e coinvolgimento, con iscrizioni online aperte a tutti. Un’occasione speciale per celebrare il Patrono, contribuendo a cause benefiche e rafforzando il senso di comunità. Prepariamoci a vivere una giornata indimenticabile all’insegna dello spirito di festa e solidarietà.

Fra tradizione, novità e solidarietà, è iniziato il conto alla rovescia per la cinquantaduesima Corrida di San Geminiano che, come ogni anno, animerà a Modena la Festa del Patrono il 31 gennaio. Giovedì mattina, presso la sede di Ant Modena in via G. Verdi 60, sono stati svelati i primi dettagli. La 52esima edizione in programma come sempre il 31 gennaio diventa un evento solidale con l'iniziativa "La Corrida con il Cuore" per sostenere l'acquisto di un'auto per il trasporto di pazienti oncolo

