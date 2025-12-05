Festa a Borgo Ferrovia si accendono le luci di Natale

Avellinotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Borgo Ferrovia si prepara a vivere una serata di festa. Questa sera, alle 19.00, l’associazione Per Borgo Ferrovia, guidata dal presidente Walter Giordano, darà ufficialmente il via alle iniziative natalizie con un evento aperto a tutta la cittadinanza.Musica, intrattenimento e sorprese. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

festa borgo ferrovia accendonoBorgo Ferrovia festeggia un anno di rinascita - Giovedì 5 dicembre l’associazione Per Borgo Ferrovia spegnerà la sua prima candelina con un evento aperto a tutta ... Come scrive corriereirpinia.it

Ecco Vino al Borgo: un evento per far rinascere la Ferrovia - Si è tenuta ieri presso Palazzo di città la conferenza stampa di presentazione della prima edizione di ... Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Borgo Ferrovia Accendono