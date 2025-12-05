Festa a Borgo Ferrovia si accendono le luci di Natale
Borgo Ferrovia si prepara a vivere una serata di festa. Questa sera, alle 19.00, l’associazione Per Borgo Ferrovia, guidata dal presidente Walter Giordano, darà ufficialmente il via alle iniziative natalizie con un evento aperto a tutta la cittadinanza.Musica, intrattenimento e sorprese. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
