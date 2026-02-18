A Bologna torna il maltempo | diramata un’allerta arancione

A Bologna torna il maltempo a causa di un fronte di perturbazione che interessa le regioni del Nord Italia. Dopo giorni di sole e temperature miti, la situazione si rovescia: le previsioni indicano pioggia intensa e raffiche di vento per giovedì 19 febbraio. La Protezione Civile ha emesso un'allerta arancione, segnalando possibili disagi nelle strade e rischi per la sicurezza. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione alle indicazioni ufficiali.

Dopo i giorni di sole e di temperature gradevoli, a Bologna torna il maltempo. Per domani, giovedì 19 febbraio, la Regione Emilia-Romagna e l’Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia) hanno diramato una allerta meteo di colore arancione e giallo. “Per la giornata di giovedì 19 febbraio sono previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio eo temporale, più probabili sul settore appenninico centro-occidentale e sulla pianura occidentale - si legge nel bollettino di Arpae -. Sono inoltre previsti venti meridionali di burrasca forte (75-88 Kmh) con rinforzi o raffiche di intensità superiore sull’intera fascia appenninica”.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

