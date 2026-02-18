A Bologna torna il maltempo | diramata un’allerta arancione
A Bologna torna il maltempo a causa di un fronte di perturbazione che interessa le regioni del Nord Italia. Dopo giorni di sole e temperature miti, la situazione si rovescia: le previsioni indicano pioggia intensa e raffiche di vento per giovedì 19 febbraio. La Protezione Civile ha emesso un'allerta arancione, segnalando possibili disagi nelle strade e rischi per la sicurezza. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione alle indicazioni ufficiali.
Dopo i giorni di sole e di temperature gradevoli, a Bologna torna il maltempo. Per domani, giovedì 19 febbraio, la Regione Emilia-Romagna e l’Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia) hanno diramato una allerta meteo di colore arancione e giallo. “Per la giornata di giovedì 19 febbraio sono previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio eo temporale, più probabili sul settore appenninico centro-occidentale e sulla pianura occidentale - si legge nel bollettino di Arpae -. Sono inoltre previsti venti meridionali di burrasca forte (75-88 Kmh) con rinforzi o raffiche di intensità superiore sull’intera fascia appenninica”.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Forte ondata di maltempo in arrivo sul Lazio: diramata l’allerta meteo “arancione”Un’ampia perturbazione sta interessando il Lazio nelle prossime ore, portando condizioni di maltempo diffuso.
Maltempo in Calabria, diramata l'allerta arancione sul Tirreno: le raccomandazioni della Protezione civileLa protezione civile ha emesso un’allerta arancione per il Tirreno calabrese, dove si aspettano piogge intense e venti forti.
!! ULTIMO MINUTO: ALLERTA ROSSA METEO DOMANI, MERCOLEDÌ! PERICOLO ESTREMO!
Argomenti discussi: Bologna, torna il Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti; Il Bologna torna alla vittoria in campionato dopo un mese: 2-1 sul Torino; AiCS Bologna, torna il progetto Bologna Sport Lovers; Serie A: punti salvezza per il Parma, il Bologna torna alla vittoria.
A Bologna torna il maltempo: diramata un’allerta arancioneDopo i giorni di sole e di temperature gradevoli, a Bologna torna il maltempo. Per domani, giovedì 19 febbraio, la Regione Emilia-Romagna e l’Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e ... bolognatoday.it
A Bologna torna La Traviata di Giuseppe Verdi del regista Alessandro Talevi. Dal 21 febbraio al Comunale Nouveau diretta da Leonardo Sini #ANSA x.com
Il 10 marzo, a Bologna, torna il Career Day, il principale evento di incontro con il mondo del lavoro organizzato dal nostro Ateneo, in collaborazione con l’ufficio Job Placement! Durante la giornata potrai visitare gli stand di alcune tra le più importanti aziende n facebook