Forte ondata di maltempo in arrivo sul Lazio | diramata l’allerta meteo arancione

Un’ampia perturbazione sta interessando il Lazio nelle prossime ore, portando condizioni di maltempo diffuso. La Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione, segnalando possibili criticità sul territorio. È importante monitorare gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante questo episodio meteorologico.

Una forte ondata di maltempo si abbatterà nelle prossime ore su gran parte del Lazio. Questo quando comunicato dalla regione dopo l'analisi dei dati sulle previsioni meteo, dai quali si evince che si avvicina sulla regione "una fase di maltempo con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, e quantitativi cumulati generalmente moderati ". Validità dell'avviso: dal primo pomeriggio di oggi 5 gennaio per 24-36 ore. Secondo quanto riportato, la previsione è valida dal primo pomeriggio di oggi, lunedì 05012026, e per le successive 24-36 ore.

