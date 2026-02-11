Maltempo in Calabria diramata l' allerta arancione sul Tirreno | le raccomandazioni della Protezione civile
La protezione civile ha emesso un’allerta arancione per il Tirreno calabrese, dove si aspettano piogge intense e venti forti. La provincia di Reggio Calabria si prepara a un'ondata di maltempo che durerà almeno fino a giovedì. Le autorità invitano cittadini e aziende a prendere precauzioni e a seguire gli aggiornamenti per evitare problemi.
Continua l'ondata di maltempo sul territorio regionale, a Reggio Calabria e nella sua provincia. La Protezione civile regionale comunica l’allerta arancione su tutto il versante tirrenico dalla giornata di domani, giovedì 12 febbraio. A partire dal pomeriggio, poi, e per tutta la notte tra.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Maltempo, allerta: la Puglia in codice arancione per temporali Protezione civile, previsioni meteo: anche la Basilicata e zone della Calabria. Scuole chiuse in vari Comuni. Le raccomandazioni
Maltempo, allerta: la Puglia in codice arancione per temporali. Tarantino, Valle d'Itria e Salento: cinquanta millimetri di pioggia nella notte Protezione civile, previsioni meteo: anche la Basilicata e zone della Calabria. Scuole chiuse in vari Comuni. Le raccomandazioni
Maltempo in Calabria, le immagini della piena del Fiume Neto vicino Santa Severina (KR)
