Maltempo in Calabria diramata l' allerta arancione sul Tirreno | le raccomandazioni della Protezione civile

La protezione civile ha emesso un’allerta arancione per il Tirreno calabrese, dove si aspettano piogge intense e venti forti. La provincia di Reggio Calabria si prepara a un'ondata di maltempo che durerà almeno fino a giovedì. Le autorità invitano cittadini e aziende a prendere precauzioni e a seguire gli aggiornamenti per evitare problemi.

