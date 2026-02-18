A Bologna arrivano i bus a idrogeno
A Bologna, Tper lancerà i primi bus a idrogeno nei prossimi mesi, causando una svolta nel trasporto pubblico locale. Le nuove vetture funzionano con carburante ecologico, riducendo le emissioni di CO2 e migliorando la qualità dell’aria. Le autolinee coinvolte prevedono di sostituire gradualmente i mezzi più vecchi, con un occhio di riguardo alla sostenibilità. I primi veicoli saranno testati su alcune linee principali, portando a una rivoluzione nella mobilità cittadina. La città si prepara a vedere le strade più pulite e meno rumorose.
Nei prossimi mesi, per le strade di Bologna, cominceranno a circolare i nuovi bus a idrogeno di Tper. Il direttore dell’azienda, Paolo Paolillo, lo ha detto all’agenzia stampa Dire a margine del convegno ‘Urban mobility and logistics conferences’. Da qualche anno, dice Paolillo, “stiamo portando avanti un importante investimento sul rinnovo del nostro parco mezzi, che segue l'obiettivo del Comune di Bologna sulla carbon neutrality al 2030. È un piano che vale per noi 270 milioni di euro, per rinnovare oltre 500 veicoli. I mezzi a idrogeno sono in arrivo e nei prossimi mesi entreranno in esercizio, quelli a batteria lo sono già”.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
