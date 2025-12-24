Castel San Lorenzo l’evento Ci vediamo a Castello dedicato al turismo delle radici
A Castel San Lorenzo appuntamento con l’evento “Ci vediamo a Castello, riunione dei castellesi in Italia e nel mondo”, organizzato nell’ambito del progetto “Terre ritrovate - i viaggi delle radici nella Valle del Calore”. La manifestazione, che mira a riunire la comunità locale e i cittadini. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Castel San Lorenzo, il 14 dicembre l'inaugurazione della Residenza San Lorenzo
Leggi anche: La Villa Comunale di San Mango si tinge di rosa: torna l’evento dedicato alla prevenzione e al sostegno delle donne
Castel San Lorenzo, attesa per l’evento “Ci vediamo a Castello” - Ecco il programma dell’iniziativa nell'ambito della kermesse “Terre ritrovate - infocilento.it
Castel San Lorenzo: tutto pronto per il pranzo di Natale con anziani e persone con speciali abilità - Gli anziani e le persone con abilità speciali di Castel San Lorenzo potranno prenotarsi fino a domani rivolgendosi direttamente o telefonando al Comune, un modo per vivere insieme una giornata ... infocilento.it
Castel San Lorenzo si trasforma nel Paese delle Meraviglie - Il cuore del borgo cilentano è pronto a battere forte con la quarta edizione della Notte di Mezza Estate, in programma venerdì 1 e sabato 2 agosto 2025 nel centro storico di Castel San Lorenzo, in ... napolivillage.com
Voce di strada. . A Castel San Lorenzo l’evento note di Natale a cura di Andrea Mucciolo. GUARDA IL SERVIZIO E LE INTERVISTE #castelsanlorenzo, #musica, #Natale #eventi - facebook.com facebook
Castel San Lorenzo, grande attesa per l'evento “Ci vediamo a Castello” Terre ritrovate - I viaggi delle radici nella Valle del Calore x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.