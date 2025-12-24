Castel San Lorenzo l’evento Ci vediamo a Castello dedicato al turismo delle radici

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Castel San Lorenzo appuntamento con l’evento “Ci vediamo a Castello, riunione dei castellesi in Italia e nel mondo”, organizzato nell’ambito del progetto “Terre ritrovate - i viaggi delle radici nella Valle del Calore”. La manifestazione, che mira a riunire la comunità locale e i cittadini. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

