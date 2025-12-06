Lo ricercano per stalking e gli trovano un arsenale con katane e pistole | arrestato uomo di 39 anni

Dovevano perquisirlo perché denunciato per stalking e aver trasformato la vita di una 43enne in un incubo di pedinamenti e messaggi violenti che arrivavano sul telefono della vittima. Ma quando i carabinieri sono arrivati in casa del presunto persecutore a Erbusco per una perquisizione su ordine della Procura di Brescia, hanno trovato un arsenale. I militari hanno quindi sequestrato sette tra katane e coltelli, due pistole a salve con relative munizioni, una baionetta e una carabina ad aria compressa. L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Canton Mombello, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per rispondere dei vari reati contestati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lo “ricercano” per stalking e gli trovano un arsenale con katane e pistole: arrestato uomo di 39 anni

