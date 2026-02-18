27 alte maree in quindici giorni | così piazza San Marco è tornata sott' acqua

Il maltempo ha portato 27 alte maree in soli 15 giorni, facendo di Piazza San Marco un laghetto. Questa mattina, all’Autorità per la Laguna a Rialto, il presidente Roberto Rossetto e l’architetto Giorgio Barbato hanno spiegato la situazione. La quantità di acqua alta sta crescendo, e le previsioni indicano che il livello potrebbe salire ancora. Le autorità monitorano attentamente i livelli e cercano soluzioni per proteggere il patrimonio storico. La città si prepara ad affrontare questa fase di acque alte persistenti.

Le valvole non possono scaricare con livelli così alti, e sono emersi dei problemi nuovi in spazi privati. Da oggi attiva una nuova pompa, ma per ultimare i lavori serviranno anni e altri 20 milioni da trovare Il problema è noto, almeno a chi frequenta la piazza: il sistema di impermeabilizzazione entrato in funzione con successo nel 2024 nelle ultime settimane ha funzionato poco, in piazza si sono formate grandi pozze d'acqua che in alcuni momenti hanno coperto quasi tutta la superficie. Problema aggravato dal fatto che le passerelle per rialzare i camminamenti, per scelta di Veritas, non vengono posate dal 31 gennaio fino al 18 febbraio, oggi.