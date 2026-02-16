Carnevale con l' acqua alta | il Mose non basta a tenere asciutta piazza San Marco Ed è ancora protesta
Il Carnevale di Venezia si svolge tra acqua alta e proteste: il Mose non riesce a proteggere piazza San Marco. Ieri, quasi 90mila visitatori hanno affollato le strade della città, complici le elevate maree che hanno allagato alcune zone del centro storico. Nei due giorni di festa, il numero di partecipanti supera i 165mila, creando caos tra le calli e le piazze.
VENEZIA - Circa 90mila persone hanno raggiunto ieri Venezia per l’ultima domenica di Carnevale. Sommando anche le presenze registrate nella giornata di sabato (75mila), il fine settimana conclusivo della manifestazione ha portato in città quasi 165mila accessi complessivi, mettendo alla prova - e al tempo stesso confermando - la capacità del sistema urbano di reggere volumi di affluenza particolarmente elevati. A conferma della pressione sulla città, la Centrale operativa della polizia locale ha comunicato ieri alle 15 che i parcheggi di Piazzale Roma e del Tronchetto hanno raggiunto la capienza massima, invitando a valutare soluzioni alternative per l’accesso alla città. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Buongiorno e buon lunedì da Piazza San Marco dove si balla già a ritmo di musica con la Compagnia La Giostra Scopri il programma carnevale.venezia.it/programma-comp… #CarnevaleVenezia2026 x.com
Oggi, 16 febbraio, la Campania sarà protagonista con l’UNPLI Campania, guidata dal Presidente Luigi Barbati, insieme al gruppo dirigenziale del Comitato Provinciale UNPLI Salerno che porteranno in Piazza San Marco l’anima più autentica del territorio attr - facebook.com facebook