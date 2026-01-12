Danneggia le auto in sosta in piazza Italia donna arrestata dalla polizia

Nella giornata di domenica 11 gennaio, in piazza Italia, una donna di 45 anni è stata arrestata dalla polizia dopo aver danneggiato auto in sosta. L’episodio si è verificato in un contesto di evidente agitazione da parte della stessa donna, ritenuta responsabile dei danni alle vetture parcheggiate. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla sua immediata detenzione.

In evidente stato di agitazione, avrebbe danneggiato le automobili parcheggiate in strada. Protagonista della vicenda, avvenuta nel pomeriggio di domenica 11 gennaio in piazza Italia, una donna di 45 anni ritenuta la responsabile del gesto e arrestata dalla polizia.Dopo che al Nue 112 sono. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

