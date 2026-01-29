Al via i lavori per la demolizione e ricostruzione dell' istituto Nostro Repaci di Villa San Giovanni

Questa mattina a Villa San Giovanni il sindaco metropolitano Carmelo Versace ha dato il via ai lavori di demolizione e ricostruzione dell’istituto Nostro-Repaci. La scuola sarà completamente rifatta, e i lavori sono stati ufficialmente consegnati nelle mani delle imprese incaricate. Ora si attende che i cantieri partano in modo rapido e senza intoppi.

Il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, oggi a Villa San Giovanni, ha consegnato i lavori per la realizzazione del nuovo edificio scolastico dell'istituto Nostro-Repaci. Per l'occasione erano presenti la sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, il.

