Il 18 febbraio si celebra la Giornata della Sindrome di Asperger, una condizione che spesso viene fraintesa e causa isolamento sociale. Questa giornata serve a far conoscere meglio le sfide quotidiane di chi affronta difficoltà nelle relazioni, senza che la loro intelligenza venga messa in discussione. La sindrome non è una moda né un’etichetta, e non rappresenta una forma di genialità diversa da quella di chi non ha il disturbo. Molti ragazzi e adulti con Asperger incontrano ostacoli nel comunicare e nel socializzare, non perché manchino di capacità cognitive, ma perché il modo in cui interagiscono può sembrare diverso.

N on è una “moda” diagnostica. Non è un’etichetta. E non è nemmeno – come si pensava un tempo – una forma “strana” di genialità. La Sindrome di Asperger, che si celebra ogni anno il 18 febbraio, è un modo di funzionare del cervello che dal 2013 ( DSM-5 ) è ufficialmente inclusa all’interno della categoria più ampia dei Disturbi dello Spettro Autistico (ASD). Un modo di essere che parla di relazioni difficili, emozioni da decifrare, routine rassicuranti. Ma anche di talenti, passioni profonde, intelligenze luminose. Ne parliamo con due specialiste: la dottoressa Beatrice Casoni, psichiatra, e con la dottoressa Elisa Stefanati, psicoterapeuta EMDR presso il Poliambulatorio Aesthe Medica di Ferrara. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - 18 febbraio, Giornata della Sindrome di Asperger: quando la difficoltà è nella relazione, non nell’intelligenza

