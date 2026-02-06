Mario, 45 anni, ha deciso di vivere da solo insieme a quattro amici, grazie al progetto Dopodinoi. Vuole una casa tutta colorata, una vita normale come tante altre. Con lui ci sono altri giovani adulti con autismo, tra cui Marco, Andrea, Emanuele B. ed Emanuele Z. Insieme si trasferiscono in un villino dotato di tecnologie domotiche assistive. Il loro obiettivo è creare un ambiente che risponda alle loro esigenze, con le persone coinvolte che scelgono come vivere.

Tutti insieme abiteranno nella casa del Dopodinoi di Bastia Umbra, in provincia di Perugia, un villino dotato di tecnologie domotiche assistive (che sono sistemi hardware e software integrati nella casa per semplificare la vita quotidiana di persone con disabilità, e consentono il controllo remoto di luci, tapparelle, riscaldamento e sicurezza tramite comandi vocali, smartphone o tablet), pensato per accompagnarli verso una vita più indipendente. Il progetto Dopodinoi è sostenuto dalla Fondazione Santa Rita da Cascia ETS (un ente filantropico creato nel 2012 dalle monache agostiniane del Monastero Santa Rita da Cascia per rendere più strutturate le loro opere di solidarietà), con un investimento complessivo di 400mila euro e con la consulenza scientifica del Politecnico di Torino. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mario, 45 anni e la sindrome di Asperger: «Vado a vivere da solo, con quattro amici, grazie al Dopodinoi. Voglio che la casa sia tutta colorata, voglio una vita normale»

