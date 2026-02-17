Ascolti tv lunedì 16 febbraio 2026 | Cuori 3 18.2% Taratata 18.8% Affari Tuoi 22.6% La Ruota della Fortuna 21.3% | Dati Auditel

Il pubblico ha seguito con interesse la sfida tra Rai 1 e Canale 5 lunedì 16 febbraio 2026, dopo che “Cuori 3” ha ottenuto il 18,2% di share e “Taratata” l’18,8%. La serata si è accesa tra le due emittenti, con i telespettatori che hanno scelto tra le due proposte di intrattenimento. La gara tra i programmi ha attirato un numero consistente di spettatori, portando a un confronto diretto tra le due reti. Nell’ordine, “Affari Tuoi” ha raccolto il 22,6% di share, mentre “La Ruota della Fortuna”

Ascolti tv di lunedì 16 febbraio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. "Cuori 3" contro il "Taratata". Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 16 febbraio 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Cuori 3 vs Taratata – Auditel ieri sera, 16 febbraio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: "Cuori 3" contro "Taratata". Chi ha vinto? Rai 1: Cuori 3, i nuovi episodi della serie con Pilar Fogliati hanno coinvolto 3.