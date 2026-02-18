18 febbraio Firenze celebra l’Elettrice Palatina | musei gratis e iniziative

Il 18 febbraio 1743, Anna Maria Luisa de’ Medici, nota come l’Elettrice Palatina, morì a Firenze, lasciando un segno profondo nella storia della città. Per ricordarla, oggi la città organizza musei gratuiti e diverse iniziative culturali, attirando molti visitatori e appassionati. La giornata si anima con mostre, visite guidate e spettacoli che celebrano il suo legame con Firenze e la sua famiglia.

Firenze, 18 febbraio 2026 - Il 18 febbraio 1743 moriva Anna Maria Luisa de' Medici, l'Elettrice Palatina, ultima discendente del ramo granducale dei Medici. A lei va il merito di aver reso pubblico il patrimonio artistico e culturale della famiglia che aveva dominato Firenze per tre secoli. Elettrice palatina, la storia e il nome. Si deve a lei la stesura di un atto giuridico, conosciuto con il nome di Patto di Famiglia, grazie al quale l'ultima erede della casata vincolava allo Stato (il Granducato di Toscana passato nel frattempo ai Lorena in seguito alla morte dell'ultimo esponente maschile della dinastia, Giangastone, avvenuta nel 1737) tutto il complesso dei beni che facevano parte delle collezioni medicee. Quest'anno, per celebrare Anna Maria Luisa de' Medici, Firenze organizza un omaggio che coinvolge musei civici gratuiti e attività di "living history". Concerto, visite guidate e a Palazzo Vecchio il pubblico potrà addirittura dialogare con l'Elettrice in persona. Il 18 febbraio visite tematiche e un concerto per ricordare l'ultima discendente del ramo granducale della dinastia. Concerto per Anna Maria Luisa de' Medici, Elettrice Palatina, nell'anniversario della morte (18 febbraio 1743 – 18 febbraio 2026) Mercoledì 18 febbraio 2026 ore 17.00 — Museo delle Cappelle Medicee, Piazza di Madonna degli Aldobrandini 6, Firenze