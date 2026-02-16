Firenze celebra l’Elettrice Palatina ingresso gratis alle Cappelle Medicee

Firenze dedica una giornata speciale all’Elettrice Palatina, Anna Maria Luisa de’ Medici, perché il suo nome è legato alla tutela delle opere d’arte che ancora oggi si possono ammirare nelle Cappelle Medicee. Per l’occasione, l’ingresso alle due principali sedi museali sarà gratuito, attirando molti visitatori desiderosi di scoprire di più sulla figura storica che ha salvato il patrimonio della famiglia Medici. La città si anima di eventi e visite guidate che approfondiscono il ruolo di Anna Maria Luisa nel conservare il tesoro artistico fiorentino.

Firenze, 16 febbraio 2025 – Galleria dell'Accademia di Firenze e Musei del Bargello celebrano Anna Maria Luisa de' Medici, l'Elettrice Palatina. Mercoledì 18 febbraio, in occasione dell'anniversario della morte dell'ultima discendente del ramo granducale della dinastia, il sistema museale fiorentino promuove una giornata di iniziative al Museo delle Cappelle Medicee, dove Anna Maria Luisa è sepolta. L'Elettrice Palatina fu una figura determinante per il destino del patrimonio artistico fiorentino. A lei si deve, infatti, la stipula del celebre Patto di Famiglia – risalente al 31 ottobre dell'anno 1737 – con cui si stabilì che le collezioni medicee restassero a Firenze "a ornamento dello Stato, per utilità del Pubblico e per attirare la curiosità dei Forestieri", assicurando alla città un'eredità culturale di valore universale.