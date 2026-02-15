L’omaggio all’Elettrice Palatina Musei civici gratis e ’living history’

Quest’anno, per celebrare Anna Maria Luisa de’ Medici, Firenze organizza un omaggio che coinvolge musei civici gratuiti e attività di “living history”. La città vuole ricordare l’Elettrice Palatina, che morì il 18 febbraio 1743, con eventi che portano i visitatori a rivivere il suo passato. Quest’iniziativa include visite guidate e rappresentazioni teatrali ambientate nel XVII secolo, per far rivivere la figura storica in modo diretto e coinvolgente.

Anche quest'anno Firenze rende omaggio all' Elettrice Palatina, Anna Maria Luisa de' Medici, l'ultima erede della celebre dinastia, scomparsa il 18 febbraio 1743. Mercoledì, in occasione dell'anniversario della morte, i Musei civici fiorentini saranno aperti gratuitamente, con l'aggiunta di un ' living history ' celebrativo, per ricordare quanto la città debba a questa saggia figura femminile che, grazie al suo celebre 'Patto di famiglia', riuscì a impedire che lo straordinario patrimonio storico artistico di Firenze fosse trasferito alla corte dei Lorena a Vienna.