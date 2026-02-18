10eLotto colpo da 100mila euro nel Sannio

Tempo di lettura: < 1 minuto Esulta la Campania nel 10eLotto con una doppietta da 120mila euro: nel concorso di martedì 17 febbraio, centrata una vincita da 100mila euro a Circello, in provincia di Benevento, grazie a un “8” Doppio Oro e una giocata da 3 euro in Contrada Campanaro, a cui si somma un premio da 20mila euro a Napoli in via dell’Epomeo. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 30,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 562 milioni da inizio anno. SuperEnalotto, nel Sannio centrato un “5” da più di ventimila euro L'articolo proviene da Anteprima24.🔗 Leggi su Anteprima24.it

