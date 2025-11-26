10eLotto colpo da 100mila euro nel Casertano

Tempo di lettura: 2 minuti Festeggia la Campania con il 10eLotto. Nell’ultimo concorso di martedì 25 novembre i premi più ricchi hanno portato nella regione una doppietta da 120mila euro: colpo da 100mila euro a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, grazie a un “9” con una giocata da 1 euro in un punto vendita di Via Fiume. A questi si aggiungono 20mila euro centrati a Campagna, provincia di Salerno, presso un esercizio di Corso Umberto I, grazie a un “8” Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 29,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,5 miliardi da inizio anno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - 10eLotto, colpo da 100mila euro nel Casertano

