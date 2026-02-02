10eLotto colpo da 100mila euro in Campania

Sabato a Pagani, in provincia di Salerno, un giocatore ha vinto 100 mila euro al 10eLotto. Ha puntato due euro e ha azzeccato un “9” in un punto vendita di Piazza d’Arezzo. È la vincita più alta del fine settimana in tutta Italia.

La vincita più alta del weekend del 10eLotto è stata realizzata sabato in Campania: colpo 100mila euro a Pagani, in provincia di Salerno, con un "9" e una una giocata da 2 euro in un punto vendita di Piazza d'Arezzo. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 364 milioni di euro da inizio anno.

