? LIVE! Borussia Dortmund-Atalanta 2-0 | Guirassy e Beier condannano la Dea a Bergamo servirà un’impresa

Borussia Dortmund-Atalanta 2-0. Marcatori: 2? Guirassy, 42? Beier Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha (83? Sabitzer), Svensson; Beier (70? Chukwuemeka), Brandt (70? Adeyemi); Guirassy (83? Fabio Silva). All. Kovac A disp. Meyer, Ostrzinski, Kabar, Benkara, Couto, Özcan, Krevsun, Inacio. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti (46? Hien), Kolasinac; Zappacosta (72? Bellanova), De Roon (63? Kamaldeen), Ederson, Bernasconi; Pasalic, Zalewski (82? Samardzic); Scamacca (46? Krstovic). All. Palladino A disp. Sportiello, Rossi, Scalvini, Ahanor, Bakker, Musah, Vavassori.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Borussia Dortmund-Atalanta 2-0, Guirassy e Beier stendono la DeaIl Borussia Dortmund ha vinto 2-0 contro l'Atalanta, grazie ai gol di Guirassy e Beier, perché i problemi di traffico hanno ritardato l'inizio della partita di 15 minuti.

Occhio Atalanta, non c'è solo Guirassy: ecco i segreti del Borussia DortmundL’Atalanta si prepara alla prossima sfida, ma questa volta non dovrà affrontare solo Guirassy, il suo attaccante più in vista.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Borussia Dortmund-Atalanta: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Champions; Dortmund-Atalanta: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv; Borussia Dortmund-Atalanta: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Borussia Dortmund-Atalanta in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni.

Borussia Dortmund-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVELeggi su Sky Sport l'articolo Borussia Dortmund-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ... sport.sky.it

Borussia Dortmund-Atalanta 2-0, risultato finale della partita di Champions League: gol Guirassy e Beier, gli highlightsBorussia Dortmund-Atalanta di Champions League 2-0: il risultato finale, gol di Guirassy e Beier.. Gli highlights, la cronaca e il tabellino BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, ... fanpage.it

RTL 102.5. . Si fa in salita la strada dell'Atalanta per raggiungere gli ottavi di finale di Champions League. I bergamaschi perdono 2-0 al Signal Iduna Park di Dortmund contro il Borussia nell'andata del playoff. A decidere il match i gol di Guirassy e Beier nel facebook

Atalanta ko, il Borussia Dortmund ha la meglio nell’andata dei playoff Dopo tre vittorie consecutive in campionato, la squadra di Palladino frena in Champions League. Guirassy e Beier mandano ko la Dea che dovrà tentare la rimonta alla New Balance Aren x.com