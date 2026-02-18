? LIVE! Borussia Dortmund-Atalanta 2-0 | Guirassy e Beier condannano la Dea a Bergamo servirà un’impresa
Il Borussia Dortmund ha vinto 2-0 contro l'Atalanta, perché Guirassy e Beier hanno segnato nei primi 45 minuti. La squadra tedesca ha preso il controllo del centrocampo e ha sfruttato le occasioni create, mettendo sotto pressione la difesa bergamasca. Un dettaglio importante è che l’Atalanta dovrà ora cercare una rimonta nella partita di ritorno, dato che il risultato rende difficile la qualificazione.
Borussia Dortmund-Atalanta 2-0. Marcatori: 2? Guirassy, 42? Beier Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha (83? Sabitzer), Svensson; Beier (70? Chukwuemeka), Brandt (70? Adeyemi); Guirassy (83? Fabio Silva). All. Kovac A disp. Meyer, Ostrzinski, Kabar, Benkara, Couto, Özcan, Krevsun, Inacio. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti (46? Hien), Kolasinac; Zappacosta (72? Bellanova), De Roon (63? Kamaldeen), Ederson, Bernasconi; Pasalic, Zalewski (82? Samardzic); Scamacca (46? Krstovic). All. Palladino A disp. Sportiello, Rossi, Scalvini, Ahanor, Bakker, Musah, Vavassori.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Borussia Dortmund-Atalanta 2-0, Guirassy e Beier stendono la DeaIl Borussia Dortmund ha vinto 2-0 contro l'Atalanta, grazie ai gol di Guirassy e Beier, perché i problemi di traffico hanno ritardato l'inizio della partita di 15 minuti.
Occhio Atalanta, non c'è solo Guirassy: ecco i segreti del Borussia DortmundL’Atalanta si prepara alla prossima sfida, ma questa volta non dovrà affrontare solo Guirassy, il suo attaccante più in vista.
PSG-Atalanta 4-0: gol e highlights | Champions League
Argomenti discussi: Borussia Dortmund-Atalanta: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Champions; Dortmund-Atalanta: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv; Borussia Dortmund-Atalanta: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Borussia Dortmund-Atalanta in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni.
Borussia Dortmund-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVELeggi su Sky Sport l'articolo Borussia Dortmund-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ... sport.sky.it
Borussia Dortmund-Atalanta 2-0, risultato finale della partita di Champions League: gol Guirassy e Beier, gli highlightsBorussia Dortmund-Atalanta di Champions League 2-0: il risultato finale, gol di Guirassy e Beier.. Gli highlights, la cronaca e il tabellino BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, ... fanpage.it
RTL 102.5. . Si fa in salita la strada dell'Atalanta per raggiungere gli ottavi di finale di Champions League. I bergamaschi perdono 2-0 al Signal Iduna Park di Dortmund contro il Borussia nell'andata del playoff. A decidere il match i gol di Guirassy e Beier nel facebook
Atalanta ko, il Borussia Dortmund ha la meglio nell’andata dei playoff Dopo tre vittorie consecutive in campionato, la squadra di Palladino frena in Champions League. Guirassy e Beier mandano ko la Dea che dovrà tentare la rimonta alla New Balance Aren x.com