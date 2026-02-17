Zucchetti alla fiera del verde

Zucchetti partecipa alla Fiera del Verde per presentare le sue ultime innovazioni in robotica professionale, spinta da una strategia di crescita concentrata sulla tecnologia. La società ha mostrato i suoi nuovi sistemi automatizzati, progettati per migliorare la gestione del verde pubblico e privato. Durante l’evento, gli esperti hanno illustrato come queste soluzioni possano rendere più efficienti e sostenibili i lavori di cura delle aree verdi.

Una nuova accelerazione strategica nel segno dell' innovazione tecnologica e della robotica professionale. Zucchetti Centro Sistemi rafforza il proprio posizionamento nel segmento della manutenzione automatizzata del verde e rilancia la strategia industriale della Divisione Robotics con un obiettivo preciso: portare automazione avanzata, intelligenza artificiale e gestione digitale evoluta nella cura delle grandi aree verdi, affiancando alla tecnologia una gamma strutturata di servizi ad alto valore aggiunto. Protagonista di questa evoluzione è Ambrogio Robot, marchio presente nei giardini di tutto il mondo da oltre 25 anni.