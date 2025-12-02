ZTL di Città Alta Valverde e Tasso Pignolo | telecamere attive in uscita dal 12 dicembre multe dal 12 gennaio

Bergamo. A partire da giovedì 12 dicembre 2025 saranno attivati i sistemi di videocontrollo delle uscite (telecamere) dalle Zone a Traffico Limitato (ZTL) del Centro Storico di Città Alta, di Valverde e di TassoPignolo. L’ attivazione rientra in una fase di pre-esercizio, durante la quale non verranno elevate sanzioni. Nel periodo che precede l’entrata in vigore della modalità sanzionatoria, prevista per il 12 gennaio 2026, saranno effettuati controlli tecnici e verifiche operative per garantire il corretto funzionamento dei dispositivi e un’adeguata informazione da parte della Polizia Locale ai veicoli commerciali muniti di pass per il carico e scarico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Con l’avvicinarsi del Natale si rinnova la collaborazione tra la Cooperativa Città Alta e il Teatro Tascabile di Bergamo, un legame che unisce simbolicamente e fisicamente il Carmine e Sant’Agata. - facebook.com Vai su Facebook

Il Trentino Alto Adige ancora una volta domina la classifica delle città più vivibili d'Italia. Salgono anche Milano, che entra nella top ten, e Roma. Male il sud con Napoli quartultima. Vai su X

ZTL di Città Alta, Valverde e Tasso/Pignolo: telecamere attive in uscita dal 12 dicembre, multe dal 12 gennaio - Nel periodo che precede l’entrata in vigore della modalità sanzionatoria saranno effettuati controlli tecnici e verifiche operative per garantire il corretto funzionamento dei dispositivi e un’adeguat ... Secondo bergamonews.it

Sperimentazione nella Ztl di Valverde: permessi per ospiti dei residenti e clienti dei commercianti - Le misure valgono anche per i fedeli della parrocchia dell’Assunta. Si legge su bergamonews.it

Ztl a Valverde, ora accessi autorizzati per chi va da residenti, negozianti e in parrocchia: come si fa - L'assessore Berlanda: «Così tuteliamo il centro storico ma non ignoriamo le esigenze dei cittadini» ... Da bergamo.corriere.it

La Ztl di Valverde - Nuove misure sperimentali per la Ztl di Valverde a Bergamo: autorizzazioni per chi visita residenti, commercianti e parrocchia. Come scrive ecodibergamo.it

Bergamo, Valverde: «Ztl da spostare, così blocca l’accesso al parcheggio» - Spostare qualche metro più in là gli occhi elettronici (per ora non ancora accesi) che presidiano la nuova Ztl di Valverde, «liberando» così l’accesso, per i fedeli, al sagrato della chiesa che si ... ecodibergamo.it scrive

Ztl a Valverde, l'ipotesi di anticipare l'ingresso: l'esigenza di chi ha i figli a scuola in Città Alta e il calo degli iscritti nel borgo - Il Comune di Bergamo è al lavoro per cambiare gli orari della Ztl Valverde, entrati in vigore a metà settembre. Secondo bergamo.corriere.it