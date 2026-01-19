Ztl a Porta a Lucca | Sarà attiva da metà febbraio in occasione di Pisa-Milan

A partire da metà febbraio, in occasione delle partite del Pisa Sporting Club all’Arena Garibaldi, sarà attiva la Zona a Traffico Limitato (Ztl) nel quartiere di Porta a Lucca. I lavori per la sua realizzazione sono ormai conclusi, con l’obiettivo di regolare il traffico e migliorare la viabilità durante gli eventi sportivi, garantendo un accesso più controllato e più rispettoso delle esigenze residenti e visitatori.

Sono entrati nella fase conclusiva i lavori necessari alla realizzazione della Zona a Traffico Limitato (Ztl) che sarà attiva nel quartiere di Porta a Lucca in occasione delle partite casalinghe del Pisa Sporting Club all’Arena Garibaldi, quando si registra un afflusso di auto superiore alla.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

