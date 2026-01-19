Ztl a Porta a Lucca | Sarà attiva da metà febbraio in occasione di Pisa-Milan
A partire da metà febbraio, in occasione delle partite del Pisa Sporting Club all’Arena Garibaldi, sarà attiva la Zona a Traffico Limitato (Ztl) nel quartiere di Porta a Lucca. I lavori per la sua realizzazione sono ormai conclusi, con l’obiettivo di regolare il traffico e migliorare la viabilità durante gli eventi sportivi, garantendo un accesso più controllato e più rispettoso delle esigenze residenti e visitatori.
Sono entrati nella fase conclusiva i lavori necessari alla realizzazione della Zona a Traffico Limitato (Ztl) che sarà attiva nel quartiere di Porta a Lucca in occasione delle partite casalinghe del Pisa Sporting Club all’Arena Garibaldi, quando si registra un afflusso di auto superiore alla.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Pisa Sporting Club, il mercato invernale sarà a pieno regime: società attiva nell'aumento di capitale
Pisa, Corrado sul ritorno di Lucca: "Fantacalcio. Joao Pedro? Chiusa una porta..."Corrado, dirigente del Pisa, commenta il ritorno di Lucca, sottolineando che con l’addio di Joao Pedro si chiude un capitolo importante.
ZTL, entrano in funzione i nuovi varchi elettronici nel centro storico - Da oggi (19 gennaio) attivi i dispositivi dopo la fase di pre- luccaindiretta.it
Lucca, doppio assalto: Pisa e Forest bussano alla porta del Napoli Il mercato torna a muoversi attorno a Lorenzo Lucca. Non voci, ma contatti concreti che aprono scenari immediati, mentre il Napoli valuta incastri tecnici e temporali. A rivelarlo è Nicolò Schira, - facebook.com facebook
Libreria Fuori Porta, via Dante Alighieri 154, #Lucca x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.