Consigliere comunale si dimette a San Severo opposizioni al sindaco | Tuo disimpegno necessario

Il consigliere comunale di maggioranza a San Severo, Ciro Carmine Pistillo, ha annunciato le proprie dimissioni, citando come motivazioni la mancanza di trasparenza e fiducia nell'amministrazione. La decisione arriva in un momento di tensione tra le opposizioni e il sindaco, evidenziando le criticità nel rapporto tra le diverse forze politiche locali. La situazione apre un dibattito sulla gestione e sulla trasparenza dell’amministrazione comunale.

Il consigliere comunale di maggioranza Ciro Carmine Pistillo si sarebbe dimesso dalla carica di consigliere comunale "per mancanza di trasparenza e fiducia". La notizia ha spinto le opposizioni costituite da Felice Carrabba, Ciro Cataneo, Anna Maria Damone, Loredana Florio, Leonardo Irmici.

