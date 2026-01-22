Decreto sicurezza previste delle zone rosse nelle stazioni

Il decreto sicurezza introduce l'istituzione di zone rosse nelle stazioni per rafforzare la sicurezza pubblica. Questa misura mira a prevenire episodi di violenza e aggressioni, come quelli accaduti in passato a Bologna, Roma e Milano. L’obiettivo è garantire un ambiente più sicuro per cittadini, lavoratori e viaggiatori, riducendo i rischi e migliorando la gestione delle emergenze nelle stazioni ferroviarie.

Mai più fatti come l'uccisione del giovane capotreno a Bologna, del funzionario del ministero brutalmente aggredito a pochi metri dall'ingresso dello scalo romano di Termini, mai più le devastazioni viste mesi fa alla centrale di Milano. L'articolo 1 del nuovo decreto sicurezza in arrivo e che sarà varato entro fine mese dal consiglio dei ministri ruota tutto attorno alle zone rosse applicate alle zone più critiche delle nostre città. Zone rosse che prevedono la facoltà di espellere pregiudicati o soggetti pericolosi e che finora i prefetti potevano istituire solo in casi eccezionali e urgenti.

