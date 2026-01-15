Immigrazione zone rosse e maranza | cosa c' è nel nuovo decreto sicurezza

Il nuovo decreto sicurezza affronta temi come immigrazione, zone rosse e misure di ordine pubblico. La ministra Meloni ha sottolineato che l’obiettivo principale è garantire sicurezza e promuovere la crescita economica. Questo provvedimento introduce modifiche e interventi specifici per rafforzare la tutela delle aree a rischio e gestire in modo più efficace le questioni legate alla sicurezza urbana.

All'ultima conferenza stampa, Giorgia Meloni lo aveva detto chiaramente: "Sicurezza e crescita" saranno i focus del governo per il nuovo anno. Almeno sul primo fronte sembra essersi mosso qualcosa. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha presentato due provvedimenti su questo tema. Parliamo di un decreto legge, dedicato a disposizioni urgenti per il potenziamento operativo e organizzativo del Viminale e delle forze di polizia, insieme a un disegno di legge di 40 articoli sui temi della sicurezza pubblica, immigrazione e protezione internazionale e funzionalità delle forze dell'ordine. In totale fanno 65 articoli, condensati in un nuovo "pacchetto sicurezza", pronto a a essere discusso in Consiglio dei ministri.

Manifestazioni, «maranza» zone rosse, stazioni e rimpatri Ecco il maxi piano del Viminale - Se ne parla da molto tempo, e puntuale è arrivata la risposta del ministro Matteo Piantedosi. msn.com

Sicurezza, zone rosse e 'filtro' per gli indagati: arriva l'arresto in flagranza per i minorenni. Tutti i provvedimenti del pacchetto - Lo stop all’iscrizione automatica dei cittadini nel registro degli indagati in presenza di «cause di giustificazione». ilgazzettino.it

L'esecutivo prepara provvedimenti su ordine pubblico, immigrazione e criminalità giovanile, tra nuove tutele per le forze dell’ordine ed estensione delle zone rosse. Bonelli (Avs): ci sarebbe una "norma salva Almasri costruita ad hoc" facebook

