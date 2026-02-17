Ziraat Bankas? Türkiye Kupas? 2026 | il programma e le partite a Sinan Erdem

La Ziraat Bankasi Türkiye Kupasi 2026 inizia con le partite dei quarti di finale al Sinan Erdem, attirando numerosi tifosi. La competizione si accende con incontri ad alta tensione, tra squadre che cercano di conquistare il titolo. Le partite si giocano in un palazzetto pieno di energia, dove i giocatori si sfidano per avanzare nel torneo.

Ziraat Bankasi Türkiye Kupasi 2026’da heyecan, çeyrek final mücadeleleriyle basliyor!?? La competizione più attesa della stagione cestistica turca ha preso ufficialmente il via, inaugurando le fasi finali con un formato a **final eight**. La manifestazione si svolge nel prestigioso palazzetto dello Sinan Erdem, uno degli impianti più moderni e di grande capacità del paese, scelto per ospitare le partite che decideranno il campione nazionale. La fase a eliminazione diretta prende il via con le prime due sfide dei quarti di finale, delle quali sono già stati disputati gli incontri tra Turk e Trabzonspor, e tra Esenler e Fenerbahçe. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

