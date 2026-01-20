Australian Open 2026 il programma del 21 gennaio | quando gioca Paolini le altre partite dove vederlo

L’Australian Open 2026 si avvicina al quarto giorno di gare, con il programma del 21 gennaio. Tra le partite in programma, spicca l’impegno di Jannik Paolini, insieme agli altri match del giorno. L’evento si svolge a Melbourne e può essere seguito in diretta su canali televisivi e piattaforme online ufficiali. Di seguito, i dettagli sulle partite di oggi e sugli orari per non perdere gli incontri principali.

Dopo l’esordio con vittoria di Jannik Sinner contro il francese Gaston, arriva al suo quarto giorno di gare l’Australian Open 2026, primo Slam della stagione tennistica a Melbourne in Australia. Mercoledì 21 gennaio sarà di scena la parte alta del tabellone sia maschile che femminile. Solo un’italiana in campo: Jasmine Paolini, che affronta la polacca Magdalena Frech per conquistare un posto nei sedicesimi di finale. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul programma del 21 gennaio. Tuesday night lights w @janniksin? pic.twitter.comPirlYrMboS — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2026 Paolini vs Frech, quando si gioca. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Australian Open 2026, il programma del 21 gennaio: quando gioca Paolini, le altre partite, dove vederlo Australian Open, Sinner torna in campo. Quando gioca e dove vederloL'Australian Open, primo torneo del circuito Slam 2026, sta per cominciare. Australian Open, Sinner torna in campo. Quando gioca e dove vederloL'Australian Open, primo Slam del 2026, sta per iniziare. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Australian Open 2026, gli italiani e le italiane in campo: il programma del 19 gennaio · Tennis ATP e WTA; Australian Open 2026, notte da big a Melbourne: Gauff, Swiatek e Djokovic; Australian Open 2026, subito out Cobolli. Avanti Jasmine Paolini; Il programma di martedì 20 gennaio: quando giocano Sinner e Musetti. Australian Open 2026, il programma del 21 gennaio: quando gioca Paolini, le altre partite, dove vederlo - Dopo l'esordio con vittoria di Jannik Sinner contro il francese Gaston, arriva al suo quarto giorno di gare l'Australian Open 2026, primo Slam della stagione ... lapresse.it Australian Open 2026, il programma di mercoledì: partite e orari - Al via i match di 2° turno agli Australian Open, primo Slam dell'anno. Torna in campo il n°1 del mondo Carlos Alcaraz, impegnato sulla Rod Laver Arena contro il tedesco Hanfmann. Tra le donne tocca a ... sport.sky.it #AustralianOpen, commento e analisi della giornata di oggi. VIDEO #SkySport #SkyTennis x.com Australian Open 2026, il bel gesto di Sinner dopo il ritiro di Gaston: "Si è avvicinato a lui e…" facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.