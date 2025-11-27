Bando 4 milioni in progetti di inclusione culturale per le regioni del Sud
Villa Palagonia Bagheria (Palermo) La Fondazione con il Sud destina 4 milioni di euro a progetti di valorizzazione culturale in sei regioni del Mezzogiorno, con scadenza il 18 marzo 2026 per presentare candidature su beni pubblici sottoutilizzati. Martedì 27 gennaio 2026, alle ore 10, la Fondazione con il Sud lancerà ufficialmente il suo nuovo bando storico-artistico e culturale, finalizzato a riattivare beni immobili pubblici non utilizzati o sottoutilizzati nei comuni con almeno 50mila abitanti di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il bando mette a disposizione 4 milioni di euro per progetti che coniughino accesso alla cultura, inclusione sociale e sviluppo di micro-economie locali. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
News recenti che potrebbero piacerti
Bando innovamento, 1,8 milioni per i comprensori montani lombardi - facebook.com Vai su Facebook
Trentino #Marketing cerca un centro media. Bando da 72 milioni di euro #Trentino Vai su X
Toscana, il bando per la promozione dei prodotti di qualità - 5 milioni per finanziare progetti promozionali e di comunicazione delle produzioni agricole di qualità certificata. Da agronotizie.imagelinenetwork.com
Immobili pubblici, 4 milioni per valorizzare quelli inutilizzati. Il bando della Fondazione con il Sud - 000 abitanti in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia ... Lo riporta quotidiano.net
Carnevali storici, il Mic assegna 1,4 milioni a 63 progetti - 148,49 euro ai 63 progetti ammessi al contributo per l'annualità 2025 del bando Carnevali Storici. Secondo ansa.it