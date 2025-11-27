bando 4 milioni in progetti di inclusione culturale per le regioni del sud

Villa Palagonia Bagheria (Palermo) La Fondazione con il Sud destina 4 milioni di euro a progetti di valorizzazione culturale in sei regioni del Mezzogiorno, con scadenza il 18 marzo 2026 per presentare candidature su beni pubblici sottoutilizzati. Martedì 27 gennaio 2026, alle ore 10, la Fondazione con il Sud lancerà ufficialmente il suo nuovo bando storico-artistico e culturale, finalizzato a riattivare beni immobili pubblici non utilizzati o sottoutilizzati nei comuni con almeno 50mila abitanti di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il bando mette a disposizione 4 milioni di euro per progetti che coniughino accesso alla cultura, inclusione sociale e sviluppo di micro-economie locali. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

