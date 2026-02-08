Il futuro di Piancastagnaio Piccini | La strategia è integrare il centro con le aree produttive

Questa mattina il consiglio comunale di Piancastagnaio ha iniziato a discutere il nuovo piano strategico. Il sindaco Piccini ha spiegato che l’obiettivo principale è collegare meglio il centro del paese con le aree produttive, per favorire lo sviluppo e creare nuove opportunità. La discussione proseguirà nelle prossime settimane, mentre i cittadini attendono con attenzione le decisioni che potrebbero cambiare il volto del paese.

Consiglio comunale a Piancastagnaio per discutere il piano strategico, documento fondamentale destinato ad aprire nuovi scenari legati al futuro del paese. Un argomento su cui il gruppo di minoranza “Oltre il Ponte” ha chiesto ed ottenuto un passaggio in commissione per i chiarimenti del caso ottenendo il parere della maggioranza e rinviando la discussione e l’approfondimento dentro la commissione prima di procedere. È il piano “strategico” che ha come base la qualità dello spazio, l’ inclusione sociale e la sostenibilità nel tempo per concentrare le risorse su interventi continuativi che possano generare trasformazioni nel paese e per questo evitando la dispersione in iniziative isolate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il consiglio ha approvato il piano strutturale intercomunale dell’Unione Montana della Valtiberina, confermando tutte le aree produttive.

