Zach Cregger ecco la trama di The Flood l' horror che Netflix si rifiuta di produrre

Zach Cregger ha annunciato che il suo nuovo film horror, intitolato The Flood, non vedrà mai la luce su Netflix, che si è rifiutata di produrlo. La decisione arriva dopo che il regista aveva già completato altri progetti come Barbarian e Weapons, e aveva iniziato a lavorare a questa pellicola, che combina elementi horror e fantascienza. Il film racconta di una misteriosa inondazione che minaccia una piccola comunità isolata, con scene intense e effetti speciali che avrebbero richiesto un grande investimento. Ora, il progetto è fermo in un limbo, senza una data di ripresa o di uscita.

