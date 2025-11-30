Le 4 serie tv horror su Netflix che meritavano la fama di Stranger Things ma che nessuno ricorda più
Netflix è una macchina perfetta per creare contenuti e, allo stesso tempo, per farli dimenticare. Il modello di distribuzione della piattaforma è un’arma a doppio taglio: da un lato garantisce un flusso continuo di novità, dall’altro condanna molte produzioni di qualità a un destino crudele. Vengono letteralmente sepolte dall’algoritmo, schiacciate dal peso di decine di altre uscite, dimenticate prima ancora di avere la possibilità di costruirsi un pubblico fedele. Questo fenomeno non risparmia nessun genere, ma colpisce con particolare durezza le serie horror, per cui titoli che hanno fatto tremare gli spettatori sono poi evaporati dalla memoria collettiva nel giro di pochi mesi. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Altre letture consigliate
Perché Grace Ashcroft è la protagonista di Resident Evil Requiem? Ce lo spiega oggi Capcom, facendo ulteriormente salire l'hype per il nuovo capitolo della serie horror - facebook.com Vai su Facebook
From – Stagione 4: L’aggiornamento sulla produzione rende meno dolorosa la lunga attesa - Scopri perché il nuovo aggiornamento sulla produzione di From 4 rende più sopportabile la lunga attesa dei fan, tra tempi e anticipazioni. cinefilos.it scrive
Serie TV horror Italia 2025 - Serie TV imperdibili 2025 Serie TV imperdibili 2024 Serie TV imperdibili 2023 Serie TV imperdibili 2022 Serie TV imperdibili 2021 Serie TV imperdibili 2020 Serie TV ... Si legge su mymovies.it
Carrie, il libro di Stephen King diventa una serie tv horror di Mike Flanagan - Il bestseller del maestro dell'horror del Maine sta per essere adattato in una serie attualmente in fase di sviluppo presso Amazon MGM Studios, fa sapere Variety. Segnala tg24.sky.it