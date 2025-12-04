Zach Cregger di Weapons sogna un film DC con la Paramount ad acquisizione non ancora avvenuta?

Secondo voci raccolte dal sito Puck News, l'acclamato regista di Weapons, Zach Cregger, avrebbe discusso di un progetto DC con Josh Greenstein. Qual è la stranezza? Quest'ultimo è il co-presidente della Paramount, non della Warner né dei DC Studios. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Zach Cregger di Weapons sogna un film DC... con la Paramount, ad acquisizione non ancora avvenuta?

