Xiaomi | Android 17 in arrivo tra il 2026 ecco quali smartphone e tablet saranno aggiornati con HyperOS

Xiaomi ha annunciato che Android 17 arriverà nel 2026, a causa di un nuovo piano di aggiornamenti software. La società ha pubblicato una tabella con i modelli che riceveranno HyperOS, il sistema operativo che sostituirà l’attuale interfaccia. Tra i dispositivi coinvolti ci sono alcuni smartphone Redmi e POCO, oltre a diversi tablet della stessa marca. Xiaomi promette miglioramenti nelle prestazioni e nuove funzionalità per i device aggiornati.
Xiaomi punta ad Android 17: quali dispositivi saranno aggiornati e cosa cambia con HyperOS. Xiaomi ha annunciato una roadmap dettagliata per l’aggiornamento ad Android 17 sui suoi dispositivi, che include smartphone, tablet e pieghevoli delle linee Xiaomi, Redmi e POCO. L’implementazione, prevista tra giugno e luglio 2026 per la versione stabile, inizierà con i modelli di fascia alta e si estenderà progressivamente agli altri, con un occhio di riguardo anche all’evoluzione del sistema operativo HyperOS. Questa mossa strategica mira a consolidare la posizione di Xiaomi in un mercato sempre più competitivo, offrendo agli utenti un’esperienza software aggiornata e ottimizzata.🔗 Leggi su Ameve.eu
Aggiornamenti per smartphone e wearable Xiaomi e Samsung, tra HyperOS 3 e patch di sicurezza
Xiaomi pad 8 serie in arrivo globalmente insieme al xiaomi 17
A Barcellona, in vista del MWC 2026, Xiaomi si prepara a lanciare ufficialmente la serie Pad 8 a livello globale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
