Xiaomi | Android 17 in arrivo tra il 2026 ecco quali smartphone e tablet saranno aggiornati con HyperOS

Xiaomi punta ad Android 17: quali dispositivi saranno aggiornati e cosa cambia con HyperOS. Xiaomi ha annunciato una roadmap dettagliata per l’aggiornamento ad Android 17 sui suoi dispositivi, che include smartphone, tablet e pieghevoli delle linee Xiaomi, Redmi e POCO. L’implementazione, prevista tra giugno e luglio 2026 per la versione stabile, inizierà con i modelli di fascia alta e si estenderà progressivamente agli altri, con un occhio di riguardo anche all’evoluzione del sistema operativo HyperOS. Questa mossa strategica mira a consolidare la posizione di Xiaomi in un mercato sempre più competitivo, offrendo agli utenti un’esperienza software aggiornata e ottimizzata.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Barcellona, in vista del MWC 2026, Xiaomi si prepara a lanciare ufficialmente la serie Pad 8 a livello globale.

