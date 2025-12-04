HyperOS 3 stabile sta arrivando ufficialmente | ecco su quali modelli

Xiaomi continua la sua strategia di aggiornamento software distribuendo la versione stabile di HyperOS 3 su ulteriori dispositivi. Dopo il rilascio avvenuto a fine ottobre e novembre sugli smartphone di fascia alta come Redmi Note 14 Pro Plus e Note 14 Pro 5G, l’azienda cinese ha esteso il rollout al modello Redmi Note 14 4G e alla smartband di ultima generazione Mi Band 10, segnando un passo importante nell’adozione globale del nuovo sistema operativo basato su Android 16. Le segnalazioni da parte degli utenti su Reddit confermano che l’aggiornamento con la build OS3.0.4.0.WOGMIXM è attualmente in distribuzione su scala globale per il Redmi Note 14 4G, con un peso di circa 5,3 GB. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - HyperOS 3 stabile sta arrivando ufficialmente: ecco su quali modelli

