Infortunio Camarda contusione alla spalla | starà fuori almeno 15 giorni e salterà Lecce-Milan

Oggi sono stati comunicati i risultati degli esami di Francesco Camarda, che ha subito una contusione alla spalla. L’atleta dovrà osservare un periodo di riposo di almeno 15 giorni, saltando così la partita tra Lecce e Milan. La prognosi ufficiale fornisce un quadro chiaro sulle tempistiche di recupero e sulle conseguenze dell'infortunio.

Nella giornata di oggi è arrivato l'esito degli esami di Francesco Camarda dopo l'infortunio alla spalla. Scopri se dovrà saltare Lecce-Milan, in programma domenica prossima. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Infortunio Camarda, contusione alla spalla: starà fuori almeno 15 giorni e salterà Lecce-Milan Leggi anche: Infortunio Camarda, l’attaccante salta Inter Lecce: l’esito degli esami dopo il problema alla spalla Leggi anche: Lecce, Camarda ko: 15 giorni di riposo e salta il Milan La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Fantacalcio, Camarda in tribuna per Lecce-Parma: le condizioni; Zaniolo si opera! Emergenza Roma in attacco: gli indisponibili dopo la 20ª di Serie A; L’allarme: “Infortunio serio per Camarda, problemi a una spalla”; LECCE – Giungono notizie ufficiali sull’infortunio di Camarda. Infortunio a Francesco Camarda, trauma alla spalla e stop di 15 giorni. - La punta si è sottoposta a una controllo medico a Milano che ha evidenziato un trauma contusivo alla spalla destra ... leccenews24.it

Infortunio Camarda: l’esito degli esami e i tempi di recupero - Novità per il Lecce riguardo le condizioni di Francesco Camarda. fantamaster.it

Infortunio Camarda, l’attaccante salta Inter Lecce: l’esito degli esami dopo il problema alla spalla - Infortunio Camarda, l’attaccante salta Inter Lecce: l’esito degli esami dopo il problema alla spalla che gli aveva fatto saltare anche il match col Parma Niente da fare per Francesco Camarda. calcionews24.com

Inter Lecce, infortunio di Camarda: ecco quanto dovrà star fuori! Queste le condizioni dell'attaccante italiano scuola Milan: il comunicato facebook

Lecce senza Camarda per 15 giorni, infortunio ad una spalla - News x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.