WWE | Royce Keys sparito dopo la Royal Rumble ecco perché non lo vediamo più

Royce Keys è scomparso dai riflettori dopo la Royal Rumble, perché il suo intervento ha scatenato reazioni dure tra i fan. Durante l’evento, ha eliminato Damian Priest, suscitando entusiasmo tra gli spettatori, che hanno applaudito il suo gesto. Tuttavia, da quel momento, non si è più visto sul ring o in programmi televisivi, lasciando molti a chiedersi cosa sia successo.

Entri alla Royal Rumble, butti fuori Damian Priest, il pubblico impazzisce e tu pensi: "Bene, da qui si vola". E invece no. Ti siedi sul divano e aspetti. Benvenuti nel difficile mondo della WWE, dove puoi passare dall'essere la novità più interessante della serata a sparire nel nulla nel giro di due settimane. È esattamente quello che è successo a Royce Keys, che dalla sua apparizione a sorpresa nella Rumble del 2026 non ha più messo piede in un programma televisivo. Ma niente panico: a quanto pare c'è una spiegazione, e per una volta non è "ce ne siamo dimenticati".