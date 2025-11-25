WWE | Roman Reigns CM Punk Cody Rhodes e Jey Uso umiliano Logan Paul dopo RAW

Nell’ultima puntata di Monday Night Raw, lo scenario per il match WarGames a Survivor Series si è acceso di nuove tensioni e spettacolo. Roman Reigns, CM Punk, Cody Rhodes e Jey Uso hanno lasciato momentaneamente da parte le rivalità personali per unire le forze, scatenando il caos sul ring con i loro avversari guidati da Brock Lesnar e umiliando Logan Paul con un episodio che ha fatto rapidamente il giro dei social. La scena virale: Logan Paul cosparso della sua bevanda energetica. Durante la rissa finale, Reigns, Jey Uso, Punk e Rhodes hanno approfittato di un momento in cui Logan Paul era rimasto da solo sul quadrato per versargli addosso la sua stessa bevanda energetica, tra le risate del pubblico e lo scherno di Jimmy Uso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns, CM Punk, Cody Rhodes e Jey Uso umiliano Logan Paul dopo RAW

