WWE e AEW in competizione per un free agent
David Finlay, wrestler noto per le sue performance intense, si trova ora sul mercato libero dopo la scadenza del suo contratto con la New Japan Pro Wrestling. La sua disponibilità ha attirato l’attenzione di WWE e AEW, che cercano di convincerlo a firmare con loro. Finlay, 30 anni, ha già mostrato di saper mantenere alte le aspettative dei fan durante i suoi match più recenti, e ora le due grandi federazioni vogliono assicurarsi il suo talento.
Nel panorama del wrestling globale, la situazione di David Finlay sta diventando centrale: il suo contratto con la New Japan Pro Wrestling è giunto al termine, aprendo scenari di mercato molto seguiti da WWE e AEW. L’attenzione è rivolta alle possibili destinazioni e alle trattative in corso, con la prospettiva di un repentino spostamento tra le due principali realtà globali. Le settimane a venire potrebbero definire i contorni di un roster che, nelle ultime stagioni, ha dimostrato una notevole dinamicità nelle anteprime di contratto e nei movimenti tra promozioni concorrenti. Il legame professionale tra Finlay e la NJPW è stato annullato dal termine del contratto, con la candidatura di nuove opportunità che è già nelle mani del talentuoso atleta. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
