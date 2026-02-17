Wolverhampton-Arsenal mercoledì 18 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

17 feb 2026

L’incontro tra Wolverhampton e Arsenal, programmato originariamente per il fine settimana del 21 marzo, si svolgerà ora mercoledì 18 febbraio alle 21:00. La modifica della data è stata decisa per motivi organizzativi, spostando così la partita di alcune settimane. I tifosi dei Gunners e dei Wolves attendono con curiosità questa sfida, che promette di essere decisiva per le rispettive ambizioni in campionato.

La partita di Premier League tra Arsenal e Wolverhampton originariamente prevista per il fine settimana del 21 marzo, nella trentunesima giornata, è stata riprogrammata per mercoledì 18 febbraio. Ciò è dovuto alla partecipazione dell’Arsenal alla finale di EFL Cup prevista per domenica 22 marzo. E’ il più classifico dei testa-coda con i Gunners che, dopo 26. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Arsenal-Wolverhampton (sabato 13 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

L'Arsenal si prepara ad affrontare il Wolverhampton sabato 13 dicembre 2025 alle ore 21:00, in una partita cruciale per mantenere il vantaggio in classifica.

Arsenal-Wolverhampton (sabato 13 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La partita giusta per Gyokeres

L'incontro tra Arsenal e Wolverhampton, in programma sabato 13 dicembre 2025 alle 21:00, rappresenta un appuntamento cruciale per i Gunners, ancora minacciati dalla pressione del Manchester City.

