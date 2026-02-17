Wolverhampton-Arsenal mercoledì 18 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

L’incontro tra Wolverhampton e Arsenal, programmato originariamente per il fine settimana del 21 marzo, si svolgerà ora mercoledì 18 febbraio alle 21:00. La modifica della data è stata decisa per motivi organizzativi, spostando così la partita di alcune settimane. I tifosi dei Gunners e dei Wolves attendono con curiosità questa sfida, che promette di essere decisiva per le rispettive ambizioni in campionato.

La partita di Premier League tra Arsenal e Wolverhampton originariamente prevista per il fine settimana del 21 marzo, nella trentunesima giornata, è stata riprogrammata per mercoledì 18 febbraio. Ciò è dovuto alla partecipazione dell'Arsenal alla finale di EFL Cup prevista per domenica 22 marzo.