Arsenal-Wolverhampton sabato 13 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

L'Arsenal si prepara ad affrontare il Wolverhampton sabato 13 dicembre 2025 alle ore 21:00, in una partita cruciale per mantenere il vantaggio in classifica. Dopo la recente sconfitta al Villa Park, i Gunners devono reagire per consolidare la posizione e respingere le inseguitrici, con l'obiettivo di evitare passi falsi contro il fanalino di coda Wolverhampton.

La sconfitta al Villa Park ha lasciato l’Arsenal con soli due punti di vantaggio in classifica sul Man City e tre proprio sul lanciato Aston Villa dunque questa sfida contro il fanalino di cosa Wolverhampton è di quelle da non sbagliare. I Gunners si sono ripresi bene andando poi a vincere sul campo del Club . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Arsenal-Wolverhampton (sabato 13 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

EPL FIXTURES TODAY - Matchweek 16 • EPL Table Standings Today • Premier League Fixtures 25/26

Video EPL FIXTURES TODAY - Matchweek 16 • EPL Table Standings Today • Premier League Fixtures 25/26 Video EPL FIXTURES TODAY - Matchweek 16 • EPL Table Standings Today • Premier League Fixtures 25/26

Cerca Video Caricamento del Video...

La situazione del Wolverhampton si fa sempre più complessa: serve un cambio di rotta. Tratto da “La diretta del Lunedì” con la Redazione di UKCALCIO.COM #ukcalcio #calcioinglese #podcast - facebook.com Vai su Facebook

Arsenal-Wolverhampton: dove vedere la partita in diretta TV e streaming - Arsenal capolista con 33 punti ospita il fanalino Wolves (2 punti) sabato 13 dicembre 2025 alle 21:00. msn.com scrive

Liverpool, sempre peggio: rimontato dal Leeds e Slot abbandona Salah. Pari Chelsea, City a -2 dall'Arsenal: i risultati del sabato di Premier League - Come sono andati i match del sabato di Premier League: Reds beffati all'ultimo e ora giocheranno contro l'Inter. Lo riporta msn.com