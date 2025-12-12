Arsenal-Wolverhampton sabato 13 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici La partita giusta per Gyokeres

L'incontro tra Arsenal e Wolverhampton, in programma sabato 13 dicembre 2025 alle 21:00, rappresenta un appuntamento cruciale per i Gunners, ancora minacciati dalla pressione del Manchester City. Con formazioni, quote e pronostici, analizziamo le strategie e le possibilità di questa sfida, che potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti della stagione di entrambe le squadre.

La sconfitta al Villa Park ha lasciato l’Arsenal con soli due punti di vantaggio in classifica sul Man City e tre proprio sul lanciato Aston Villa dunque questa sfida contro il fanalino di cosa Wolverhampton è di quelle da non sbagliare. I Gunners si sono ripresi bene andando poi a vincere sul campo del Club . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com Arsenal-Wolverhampton: dove vedere la partita in diretta TV e streaming - Arsenal capolista con 33 punti ospita il fanalino Wolves (2 punti) sabato 13 dicembre 2025 alle 21:00. msn.com

Pronostico Arsenal vs Wolverhampton – 13 Dicembre 2025 - Wolverhampton assume grande rilievo nel contesto della Premier League: la sfida del 13 Dicembre 2025 alle 21:00 all’Emirates Stadio oppone ... news-sports.it

La situazione del Wolverhampton si fa sempre più complessa: serve un cambio di rotta. Tratto da “La diretta del Lunedì” con la Redazione di UKCALCIO.COM #ukcalcio #calcioinglese #podcast - facebook.com facebook

Arsenal vs Wolves Prediction/Preview: Leaders Should Win Comfortably!

