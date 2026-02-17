Il Villarreal recupera mercoledì 18 febbraio 2026 la partita contro il Levante, rinviata a dicembre, per mettersi al pari delle altre squadre nel campionato. La sfida si gioca alle 20:00 e rappresenta un’occasione importante per i gialloblù di rafforzare la loro posizione in classifica. La squadra di Emery cerca di recuperare punti e di dimostrare il proprio valore davanti ai tifosi che aspettano con trepidazione l’appuntamento.

Finalmente il Villarreal potrà mettersi in pari con le altre squadre e avere lo stesso numero di partite delle rivali: mercoledì si recupera la gara della sedicesima giornata, rinviata a metà dicembre, contro il Levante. Al momento il Submarino Amarillo è terzo a pari punti con l’Atletico Madrid, per cui se riuscisse ad andare a. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Levante-Villarreal (mercoledì 18 febbraio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Occasione importante per il Submarino Amarillo

